Избранный мэр Софии пообещал содействовать переносу памятника Советской армии

Монумент планируют переместить в музей социалистического искусства "или на другое место по усмотрению министерства культуры", отметил Васил Терзиев

СОФИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Избранный мэр Софии Васил Терзиев, представляющий правящую коалицию партии "Продолжаем перемены" с объединением "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) и организации "Спаси Софию", обещал помочь в реализации планов по переносу памятника Советской армии из центра города в музей.

"Неоднократно говорил, что в роли мэра города сделаю все необходимое, чтобы этот памятник [Советской армии] был перемещен в музей социалистического искусства или на другое место по усмотрению министерства культуры", - сказал избранный мэр в интервью телеканалу bTV.

Ранее местные власти признали состояние памятника опасным, распорядившись установить ограждение и демонтировать его отдельные элементы.

Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник многократно становился мишенью для вандалов.

Софийские депутаты в марте снова большинством голосов поддержали инициативу правых политических объединений о демонтаже и перемещении памятника Советской армии. В настоящее время территория у памятника огорожена, а вокруг монумента возведены строительные леса.