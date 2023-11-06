Россияне составили более половины посетивших Армению туристов

С января по сентябрь в республику из РФ приехало 931 695 человек, сообщила пресс-служба Статистического комитета Армении

ЕРЕВАН, 6 ноября. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших Армению за девять месяцев текущего года, увеличилось на 48%, более половины из них - граждане России. Об этом сообщила пресс-служба Статистического комитета Армении.

"С января по сентябрь текущего года Армению посетили 1 млн 839 тыс. туристов. Количество туристов в отчетный период увеличилось на 48,4% по сравнению с предыдущим годом. По географическому признаку за 9 месяцев 2023 года первое место по количеству туристов, посетивших Армению, заняли туристы из России, составившие 50,7% от общего числа. В страну из РФ приехало 931 тыс. 695 человек", - говорится в сообщении.

На втором месте расположились туристы из Грузии, которые составили 10,1%. На третьем месте находятся граждане Ирана.