"Движение первых" объединило 3 млн человек по всей России

В том числе в него вошли более 300 тыс. наставников

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" с момента создания объединило более 3 млн человек, в том числе в него вошли более 300 тыс. наставников, сообщил председатель правления движения Григорий Гуров на площадке форума "Будь в движении" в Международном детском центре "Артек".

"Сейчас к движению присоединились более 3 миллионов человек по всей стране. Это не только ребята, это наставники - более 300 тыс. Плюс параллельно мы развиваем уникальную сеть сотрудников движения, профессионально работающих на постоянной основе, уже более 5 тыс. человек. Во всех муниципалитетах страны сейчас создаются отделения и региональные, и муниципальные, и первичные. Поэтому мы растем как на дрожжах", - сказал Гуров.

Председатель правления добавил, что сейчас в России создано более 30 тыс. первичных отделений, которые помогают детям присоединиться к "Движению первых".

Форум "Будь в движении" прошел в Артеке со 2 по 6 ноября, в нем приняли участие 3 тыс. школьников из всех регионов России и представители местных отделений "Движения первых". Форум был организован, чтобы познакомить детей с миссией, ценностями и направлениями работы движения, рассказать о флагманских проектах и дать школьникам возможность предложить свои инициативы по развитию РДДМ.

"Движение первых" было создано в конце 2022 года при поддержке президента РФ Владимира Путина. Позже глава государства поручил создать в регионах центры РДДМ на базе региональных и муниципальных организаций детского и юношеского творчества. Срок выполнения поручения ставили до 1 сентября 2023 года. Также до 1 июня этого года Путин поручил определить в каждом субъекте РФ детский оздоровительный лагерь, на базе которого будут реализованы программы движения. До 1 октября 2023 года необходимо было провести профильные летние смены РДДМ "Движение первых" в организациях отдыха и оздоровления детей.