На Украине намерены провести экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре

По словам директора заповедника Максима Остапенко, ее возможно провести за полгода

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры Украины планирует провести экспертизу мощей монахов Киево-Печерской лавры, почитаемых как святых. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В УПЦ рассказали, что с инициативой о проведении экспертизы выступил директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко. По его словам, процесс непростой, но экспертизу возможно провести за полгода. "Остапенко сообщил журналистам о наличии "общественного запроса" на экспертизу мощей преподобных отцов Киево-Печерских. Традиционно свои утверждения он не обосновал ссылкой ни на один источник, которое исследовало бы такой общественный запрос", - отмечают в УПЦ.

В церкви напомнили, что 5 октября Минкультуры уже отобрало мощи трех святых, которые находились в Свято-Троицком соборе УПЦ в Чернигове. Так как собор был опечатан представителями министерства при содействии полиции, УПЦ не владеет информацией о том, возвращены ли мощи в обитель. "Святыни были банально похищены", - подытожили в информационно-просветительском отделе.

Власти Украины последовательно выдавливают УПЦ из Киево-Печерской лавры. В августе суд признал законными расторжение аренды и претензии музея на имущество монастыря, что позволяет выселить монахов из обители. После этого руководство музея закрыло для посетителей вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря, а также запретило студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры.