Во Франции 3 тыс. устричных ферм пострадали из-за шторма Киаран

Как отметил представитель "Национального комитета раковинных хозяйств" Филипп Ле Галь, некоторые фермеры не могут даже добраться до своих хозяйств, чтобы оценить масштабы ущерба

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Шторм "Киаран", обрушившийся на северо-западные и северные департаменты Франции, нанес ущерб 3 тыс. устричных ферм. Об этом заявил в эфире телеканала BFMTV представитель "Национального комитета раковинных хозяйств" Филипп Ле Галь.

"Если учитывать побережье Атлантического океана и побережье Ла-Манша, то, по нашим оценкам, вероятно, пострадали 3 тыс. компаний. То есть три четверти [от общего числа]", - заявил он.

Глава профессионального объединения отметил, что ущерб особенно болезненный, учитывая, что остался месяц до периода праздников. Некоторые фермеры не могут даже добраться до своих хозяйств, чтобы оценить масштабы ущерба и ждут, пока волны станут меньше. Помимо сломанных заграждений проблему представляет и нанесенная волнами и ветром большая масса песка, через которую трудно добраться до раковин с моллюсками.

Телеканал напоминает, что Франция является крупнейшим в Европе поставщиком и потребителем этих морепродуктов. Согласно данным Министерства сельского хозяйства Франции, в 2022 году в республике на фермах было добыто 144 тонны моллюсков (преимущественно мидий и устриц), что составляет 88% от всего объема добычи в ЕС. Торговый оборот отрасли составил €508 млн.