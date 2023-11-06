Нобелевский комитет призвал Иран предоставить медпомощь Наргес Мохаммади

В комитете отметили, что "глубоко обеспокоены" состоянием здоровья правозащитницы

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Норвежский нобелевский комитет призвал власти Ирана предоставить необходимую медицинскую помощь иранской правозащитнице, лауреату Нобелевской премии мира 2023 года Наргес Мохаммади и другим женщинам, содержащимся в тюрьмах исламской республики. Об этом заявила председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

"Объявление Наргес Мохаммади голодовки демонстрирует серьезность ситуации. Норвежский нобелевский комитет призывает иранские власти предоставить Наргес Мохаммади и другим заключенным-женщинам любую медицинскую помощь, которая им может понадобиться", - приводит ее слова телеканал Al Jazeera. Райсс-Андерсен отметила, что комитет "глубоко обеспокоен" состоянием здоровья Мохаммади.

Ранее в понедельник семья Мохаммади сообщила, что правозащитница объявила о начале голодовки в тюрьме в знак протеста против обязательного ношения хиджаба и отсутствия медицинской помощи. По сведениям агентства AFP, Мохаммади необходима срочная госпитализация. Согласно его утверждению, администрация тюрьмы отказала ей в переводе в больницу из-за того, что она не захотела покрывать голову.

Иранские власти более 10 раз задерживали Мохаммади. Пять раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюремного заключения. В 2011 году ее осудили на 11 лет за "действия, направленные против национальной безопасности, и пропаганду против режима". Однако в 2012 году правозащитница вышла на свободу после международной кампании в ее защиту. В 2015-2020 годах Мохаммади вновь находилась в заключении и была освобождена под давлением международных правозащитных организаций. Последний раз - в мае 2021 года - она была приговорена за "антигосударственную пропаганду" к 2,5 года тюрьмы. В начале октября Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира. МИД Ирана назвал это решение политической акцией.