В Ялте откроют мемориал затонувшему в 1941 году теплоходу "Армения"

Его основой станет образ судового колокола санитарного транспорта, поднятый с глубины 1,5 тыс. метров

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Памятник затопленному немцами санитарному теплоходу "Армения", основой которого станет поднятый со дна Черного моря судовой колокол, появится в Ялте.

"В день памяти теплохода "Армения" в Ялте откроется символический мемориал жертвам трагедии, основой которого станет образ судового колокола санитарного транспорта, поднятый с глубины 1,5 тыс. метров. Подлинный судовой колокол обретет постоянный дом в Ялте, городе, ставшем последней пристанью для санитарно-транспортного судна "Армения". Все мероприятия являются частью проекта "Теплоход "Армения". Вспомнить всех", реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов", - сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).

В 10:00 в Ялтинском историко-литературном музее состоится передача на постоянное хранение колокола теплохода "Армения", который поднял центр подводных исследований РГО. В 11:00 на набережной у стен часовни Новомучеников и Исповедников Российских состоится открытие кенотафа, основой которого послужила точная копия колокола, изготовленная мастерами Даниловского монастыря в Москве. В 14:00 в кинотеатре "Сатурн" состоится показ документального фильма "Теплоход "Армения". Вспомнить всех", по окончании которого исследователи ответят на вопросы краеведов и горожан.

"Гибель нескольких тысяч человек, включая лучшие медицинские кадры Черноморского флота, не освещалась в советских СМИ. Несколько десятилетий архивные документы, касающиеся трагедии, хранились под грифом "секретно". Часть из них недоступна исследователям и сегодня. До последнего времени все обстоятельства трагедии не были известны, зато возникло множество мифов о том, где и по какой причине утонула "Армения", - уточнили в обществе.

Теплоход "Армения" был обнаружен в 2020 году в 15 морских милях от Ялты на глубине 1,5 тыс. метров в ходе совместной экспедиции министерства обороны и центра подводных исследований РГО. Обследование проводилось телеуправляемым подводным роботом, с помощью которого был обнаружен судовой колокол.

О теплоходе

Товарно-пассажирский теплоход "Армения" был построен в Ленинграде на Балтийском заводе по проекту Центрального бюро по морскому судостроению. Спущен на воду в 1928 году. В довоенное время "Армения" была круизным теплоходом, выполнявшем рейсы по Черному морю по маршруту Одесса - Батуми - Одесса. 7 ноября 1941 года санитарный транспорт "Армения" вышел в последний рейс из порта Ялты в направлении Туапсе. На его борту было до 5,5 тыс. пассажиров: раненые бойцы, собственный медперсонал и сотрудники военных госпиталей, экипаж, политактив и гражданские. Все эти люди надеялись эвакуироваться с полуострова, отрезанного войсками вермахта от Большой земли. В 10: 20 - 10 :40 судно подверглось атаке немецкой авиации и затонуло.