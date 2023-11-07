Экс-глава МИД Австрии отметила дружелюбие россиян

Карин Кнайсль также добавила, что жители РФ более прямолинейны, чем люди в Центральной Европе

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Жители России дружелюбны и всегда готовы помочь, что не всегда встретишь в Европе. Об этом экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью телеканалу RT.

"Все люди здесь дружелюбны и готовы помочь. Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка, и он подскажет. В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себя чувство неприязни к иностранцам", - сказала она.

Экс-министр отметила, что россияне более прямолинейны, что можно сравнить с менталитетом людей, живущих в Северной Германии. По ее словам, в Австрии и Центральной Европе людям свойственно занимать более уклончивые позиции. "Там вы можете легко получить нож в спину, и не один, при этом вам будут еще и улыбаться", - добавила она.

Ранее Кнайсль в беседе с ТАСС рассказала, что в сентябре переехала жить в Санкт-Петербург, где работает в центре G.O.R.K.I.