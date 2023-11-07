OpenAI запустила новую версию ChatGPT с данными о событиях до апреля 2023 года

Теперь программа также может обрабатывать запросы, длина которых превышает 300 страниц, сообщили в компании

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. IT-компания OpenAI, владеющая программой генеративного искусственного интеллекта ChatGPT, представила обновленную версию чат-бота, заложив в него информацию о мировых событиях до апреля 2023 года.

"GPT-4 Turbo более мощная [модель], она обладает знаниями о событиях в мире до апреля 2023 года <...> и может обрабатывать запросы длиной более 300 страниц", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании в понедельник.

OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России.