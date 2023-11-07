ООН: более 1,6 млн детей в Южном Судане грозит недоедание в 2024 году

Всемирная продовольственная программа организации связывает это с тем, что климатический кризис в стране усугубляется

ЖЕНЕВА, 7 ноября. /ТАСС/. Более 1,6 млн детей в возрасте до пяти лет в пострадавших от наводнения районах Южного Судана будут испытывать в первой половине 2024 года крайнюю степень недоедания. Об этом предупредила в опубликованном в Женеве пресс-релизе Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.

"Ожидается, что дети в пострадавших от наводнения районах Южного Судана столкнутся с крайним уровнем недоедания в первой половине 2024 года, поскольку климатический кризис в стране усугубляется", - отметила ВПП. Она обратила внимание, в частности, на особую остроту проблемы с продовольствием в округе Рубкона, где в 2021 году вода "затопила целые общины и заблокировала их на маленьких островах". По прогнозам организации, "более 1,6 млн детей в возрасте до пяти лет, как ожидается, будут страдать от недоедания в 2024 году".

"Мы наблюдаем чрезвычайно тревожный рост недоедания, который является прямым следствием жизни в условиях скученности населения в заболоченной местности", - заявила представитель ВПП в Южном Судане Мэри-Эллен Макгроарти. "Распространение болезней, передающихся через воду, сводит на нет работу гуманитарных организаций по предотвращению недоедания и лечению от него, и от этих условий больше всего страдают маленькие дети", - подчеркнула она.

ВПП испытывает "значительные ограничения в финансировании", и прогнозы поступления достаточного количества фондов в 2024 году "остаются мрачными", говорится в сообщении. В организации не исключают, что из-за нехватки средств программами помощи будут охвачены лишь треть южносуданских детей, страдающих от недоедания и нуждающихся в лечении.

Южный Судан входит в число наименее развитых государств мира. ВВП страны в 2022 году составил $7,3 млрд. Сельское хозяйство развито слабо, хотя в нем занято 83% населения. Страна импортирует продовольствие из соседних государств, прежде всего, Уганды.