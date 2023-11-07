На Чукотке завершилась пассажирская навигация через Анадырский лиман

Движение барж ограничили до весны 2024 года

ТАСС, 7 ноября. Движение пассажирских барж через Анадырский лиман на Чукотке ограничено до весны 2024 года. Добраться до главного аэропорта полуострова из окружной столицы можно на глиссерах (легких быстроходных судах), сообщили ТАСС в мэрии Анадыря.

Анадарский лиман разделяет город Анадырь и поселок Угольные Копи, где расположен аэропорт им. Рытхэу. Добраться до главной воздушной гавани региона иными путями, кроме как по реке и по воздуху, невозможно.

"Сложная ледовая обстановка на лимане не позволяет использовать пассажирские баржи, жители и гости Чукотки смогут добираться до поселка Угольные Копи на глиссерах", - сообщили в мэрии Анадыря.

В сентябре 2023 году власти Чукотки закупили новые глиссеры для бесперебойного сообщения между Анадырем и Угольными Копями. Они будут работать на лимане в межсезонье.