В некоторых школах Сахалина младшеклассников перевели на дистант из-за непогоды

Речь идет об учебных заведениях Томаринского и Макаровского городских округов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Занятия для учащихся начальных классов в школах Томаринского и Макаровского городских округов на Сахалине во вторник будут проходить в дистанционном формате из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили ТАСС в администрациях районов.

"Учащиеся 1-4 классов переведены на удаленку. Идет снег с дождем, дует сильный ветер", - рассказали в мэрии Макаровского района. Такую же информацию предоставили в Томаринском районе. Там сейчас похожая погода.

Температура воздуха на территории муниципалитетов утром опустилась до отметки плюс 1 градус.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение в южных районах Сахалина на 6-7 ноября из-за сильного дождя.