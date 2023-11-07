В Сеченовке началось клиническое исследование обновленной вакцины от ковида для подростков

Целью исследования будет изучение безопасности, реактогенности и иммуногенности векторной вакцины

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Клиническое исследование антиковидной вакцины с обновленным антигенным составом "Спутник М", предназначенной для детей в возрасте от 12 до 17 лет, началось в Сеченовском университете Минздрава России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"В Центре материнства и детства Первого МГМУ Минздрава России началось клиническое исследование обновленной вакцины "Гам-Ковид-Вак М" (торговая марка "Спутник М" - прим. ТАСС), предназначенной для профилактики коронавируса у подростков от 12 до 17 лет. Модернизированная вакцина позволит защитить детей от циркулирующих штаммов ХВВ", - говорится в сообщении.

Как пояснила директор клинического института детского здоровья им. Н. Ф. Филатова, член-корреспондент РАН Екатерина Алексеева, цель исследования - изучить безопасность, реактогенность и иммуногенность векторной вакцины. Для его проведения формируют группу из 50 подростков в возрасте 12-17 лет.

"Оценка безопасности вакцины будет основана на регистрации нежелательных явлений в ходе всего периода наблюдения. Для предупреждения развития поствакцинальных реакций и осложнений в исследовании сейчас проводится скрининг состояния здоровья участников, чтобы определить исходные показатели состояния организма. Кроме того, подростки пройдут медицинское обследование, предусмотренное протоколом исследования. Иммуногенность вакцины будет оцениваться на основании изменения показателей гуморального иммунитета - нейтрализующих антител к вирусу и специфических IgG", - приводит комментарий Алексеевой пресс-служба.

"Гам-Ковид-Вак М", актуализированный под сублинию ХВВ штамма коронавируса "омикрон", будут вводить подросткам, чье состояние полностью соответствует критериям отбора для исследования, добавили в Сеченовке. Препарат вводится двукратно с интервалом в 21 день. Пациентов в течение 24 часов после вакцинации будут наблюдать врачи. Полный период наблюдения за участниками исследования составит 180 дней. Как отметила Алексеева, первые результаты исследования станут известны на 28 день после вакцинации. "Работа по актуализации антигенного состава детской вакцины для профилактики COVID-19 ляжет в основу ее регулярного обновления по примеру гриппозных вакцин", - заявили в вузе.

Вариант XBB появился осенью прошлого года, отметили в университете. В начале 2023 года он вытеснил предшествующие сублинии, что вызвало подъем заболеваемости ковидом. "Исследования на животных адаптированной под нее (сублинию XBB - прим. ТАСС) вакцины "Гам-Ковид-Вак М" показали, что она защищает от актуальных циркулирующих сублиний ХВВ (ХВВ. 1.9.1, ХВВ.1.16, EG.5.1)", - говорится в сообщении.