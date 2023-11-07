На Камчатке воспитанники горнолыжной спортшколы будут тренироваться на искусственном снегу

Оснежение склонов начнут после установления отрицательных температур с помощью системы искусственного снегообразования

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Воспитанники горнолыжной спортшколы олимпийского резерва "Эдельвейс" на Камчатке впервые проведут тренировочный сезон на склонах с искусственным оснежением. Это стало возможным благодаря специальной установке, приобретенной за счет средств президентской "Единой дальневосточной субсидии", сообщил ТАСС заведующий горнолыжным комплексом Сергей Петров.

"В горнолыжной школе "Эдельвейс" смонтирована система искусственного снегообразования, которая позволит нам не только раньше открывать сезон и позже его заканчивать, но и повысить качество подготовки лыжников. Весь мир давно проводит занятия на искусственном снегу, его возможности отличаются от естественного - он более плотный, более скользкий. Надеемся, что сезон, который у нас предстоит, пройдет успешно. Оборудование полностью проверено, ждем устойчивых отрицательных температур, чтобы начать оснежение склонов", - сказал Сергей Петров.

В Петропавловске-Камчатском работают несколько горнолыжных спортивных школ, выпускниками которых являются в том числе олимпийские чемпионы и призеры.