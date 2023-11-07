В ЕАО из-за снега и ветра закрыли автобусное междугороднее сообщение

Порывы ветра достигают 28 м/с

ТАСС, 7 ноября. Междугороднее движение пассажирского транспорта закрыто в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за снега и сильного ветра - до 28 м/с. Об этом сообщает территориальное управление МЧС.

"В связи с непогодой с 08:00 (01:00 мск) закрыто движение для пассажирских автобусов в направлениях: Биробиджан - Хабаровск, Биробиджан - Облучье, Биробиджан - Головино, Биробиджан - Ленинское, Биробиджан - Амурзет", - говорится в сообщении.

В регионе облачно, идет снег, местами сильный. Ветер 9-14 м/с с порывами до 25-28 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.