В Биробиджане выпала месячная норма снега

В городе действует режим повышенной готовности

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Месячная норма осадков выпала в Биробиджане. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"В Биробиджан пришел очередной циклон. По словам синоптиков, в городе уже выпала месячная норма осадков. В настоящее время коммунальщики проводят уборку автодорог и остановочных комплексов от снега. В городе продолжает действовать режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Мэр Биробиджана Максим Семенов отметил неудовлетворительную работу управляющих компаний, многие из которых не наводят порядок на вверенной им территории. Не убирают с прилегающих к объектам территорий и некоторые предприниматели.

В регионе облачно, идет снег, местами сильный. Ветер 9-14 м/с с порывами до 25-28 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.