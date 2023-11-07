Синоптик назвал причину повторения ледяного дождя в Приморье

Глава Приморского гидрометцетра Борис Кубай заявил, что это явление стало следствием температурной аномалии

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Повторение столь редкого явления, как ледяной дождь, в Приморском крае стало следствием сохраняющейся температурной аномалии, рассказал ТАСС глава Приморского гидрометцетра Борис Кубай. В ближайший четверг в регионе снова возможны ледяные дожди.

"Дело в том, что в этом году все еще сохраняется тепловая аномалия, которую мы наблюдали все лето и осень. Даже сейчас с учетом постепенного понижения температурного фона он остается на 2-4 градуса выше нормы. И то, что зародившийся над Желтым морем при температуре около плюс 30 градусов циклон добрался до Приморского края, является следствием аномального тепла", - рассказал Кубай.

По его словам, в северных и северо-западных районах Приморья перед осадками наблюдались отрицательные температуры, из-за чего тропический теплый дождь, падая на любые поверхности, сразу превращался в лед. При этом через какое-то время температура у поверхности поднялась и дождь стал обычным.

"В ближайшие 3-4 дня в крае похолодает, в четверг снова пройдут осадки и также не исключены ледяные дожди. А потом погода снова потеплеет", - добавил собеседник агентства.

В минувшие сутки в Приморском крае прошли сильные осадки в виде дождя и снега, которые в северных районах приняли форму ледяного дождя. Это явление вызвало масштабные аварии на электросетях, которые повреждались падающими под весом налипшего льда деревьями.