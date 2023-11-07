В Казахстане намерены обеспечить все население высокоскоростным интернетом к 2027 году

На его реализацию потратят $3,2 млрд

АСТАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство Казахстана утвердило национальный проект "Доступный интернет", в соответствии с которым к 2027 году все население республики планируют обеспечить высокоскоростным интернетом. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Нацпроект принят во исполнение поручений главы государства [Касым-Жомарта Токаева] по развитию интернет-отрасли республики. Его ключевая цель - обеспечение населения широкополосным доступом ко всемирной сети со скоростью не менее 100 Мбит/с", - говорится в сообщении.

Проект "Доступный интернет" охватывает период с 2024 до 2027 годы, на его реализацию будет потрачено более 1,5 трлн тенге (свыше $3,2 млрд). Большая часть этой суммы - более 1,3 трлн тенге (свыше $2,7) - представляет собой внебюджетные средства.

"В целом реализация нацпроекта позволит до 2027 года довести уровень охвата казахстанцев высокоскоростным интернетом до 100% и укрепить позиции страны в качестве регионального цифрового хаба", - пояснили в пресс-службе.

Основной акцент будет сделан на строительстве разветвленной сети волоконно-оптических линий связи на селе. Через механизм государственно-частного партнерства планируется монтаж соответствующих линий связи более чем в 3 тыс. сел.

Кроме того, запланировано строительство цифровой инфраструктуры для покрытия мобильным интернетом республиканских и основных областных автодорог. Еще одним направлением станет дальнейшее развертывание сети 5G. До конца 2025 года технологию 5G планируют внедрить во всех городах республиканского значения и областных центрах.