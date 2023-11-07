Глава Херсонщины рассказал, почему еще не налажено ж/д сообщение с Крымом

Безопасность перевозок не гарантируется, пока у украинских военных есть дальнобойные ракеты, выразил мнение Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 7 ноября. /ТАСС/. Безопасность железнодорожного сообщения между Крымом и Херсонской областью не гарантирована, пока у украинских военных есть дальнобойные ракеты, поэтому военные обоснованно не согласовывают запуск поездов. Такое мнение выразил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"Непременным условием запуска железнодорожного сообщения с Крымом является безопасность перевозок, в первую очередь пассажиров. В настоящий момент в связи с наличием у вооруженных формирований киевского режима дальнобойных ракет полностью гарантировать безопасность перевозок по железной дороге между Херсонской областью и Крымом, к сожалению, невозможно. Поэтому пока наши военные обоснованно не дают согласование на открытие движения поездов", - сказал Сальдо.

Сальдо в феврале сообщал, что железнодорожное сообщение между Херсонской областью и Крымом планируется возобновить к концу лета. Оно должно связать Геническ, Джанкой, Симферополь и Евпаторию. В июле железная дорога была готова к запуску поездов в тестовом режиме, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались разрушить ее, выпустив 12 ракет Storm Shadow. К началу ноября сообщение между регионами не запущено.