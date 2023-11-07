7 ноября, 03:02

В Москве ожидается облачная погода и до 11 градусов тепла

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и температура воздуха до плюс 11 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет плюс 9 - плюс 11 градусов, в ночь на среду - до плюс 7 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 7 - плюс 12 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация