В Москве ожидается облачная погода и до 11 градусов тепла

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и температура воздуха до плюс 11 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет плюс 9 - плюс 11 градусов, в ночь на среду - до плюс 7 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 7 - плюс 12 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.