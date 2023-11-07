Специалисты из Камчатки застеклили школу и МФЦ в одном из поселков ДНР

Речь идет о населенном пункте Мироновское

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Камчатские строители заменили окна в школе и МФЦ в поселке Мироновском Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили на сайте краевого правительства.

"Строители произвели замену оконных блоков Мироновской школы №9 и четырех окон в отделении многофункционального центра поселка", - говорится в сообщении и уточняется, что социальные объекты пострадали от обстрелов.

Также коммунальщики Камчатки занимаются откачкой канализационных отходов с Мироновской теплоэлектростанции, которые угрожают экологической безопасности населенного пункта.

Камчатский край взял шефство над двумя населенными пунктами ДНР - городом Светлодарском и поселком городского типа Мироновским в 2022 году. На территории населенных пунктов проводится ремонт социальных объектов. Кроме того, регион на регулярной основе формирует и отправляет гуманитарную помощь для жителей подшефных территорий. Также одним из направлений работы является организация поездок детей в оздоровительные лагеря.