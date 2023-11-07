В сектор Газа через КПП "Рафах" въехали еще 70 грузовиков с гуманитарной помощью

Грузовики доставляют в анклав медикаменты, продукты питания и воду

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 70 грузовиков с международной гуманитарной помощью въехали в понедельник в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"70 грузовиков с международной гуманитарной помощью были осмотрены и доставлены сегодня в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", - говорится в сообщении.

Как отмечает управление, гуманитарная помощь включает в себя медикаменты, продукты питания и воду.