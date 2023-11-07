В Китае 15 российских прокуроров пройдут курсы по повышению квалификации

Военные прокуратуры РФ и КНР также подписали соглашение о порядке взаимодействия

СИАНЬ (КНР), 7 ноября. /ТАСС/. Пятнадцать российских прокуроров в ближайшее время прибудут в Пекин для повышения квалификации в рамках сотрудничества надзорных ведомств России и Китая в научно-образовательной сфере, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Подготовлены соглашения в научно-образовательной сфере. В сентябре 15 китайских прокуроров уже прошли обучение в Москве, и в ближайшее время 15 наших работников прибудут в Пекин для повышения квалификации в Государственной академии прокуроров Китайской Народной Республики", - сказал Краснов в Сиане на встрече с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юном.

По словам Краснова, в состав слушателей подобных курсов включены руководители приграничных прокуратур из российских регионов, а также приравненных к ним транспортных и природоохранных прокуратур. "Уверен, это послужит укреплению взаимодействия прокурорских служб приграничных территорий", - добавил он.

"Профессиональные контакты наших ведомств неизменно укрепляются и достигают новых результатов. Поступательно реализуются наши договоренности и осуществляются проекты", - подчеркунл Ин Юн.

На встрече Краснов также особо отметил результаты слаженной работы представителей России и Китая в форматах ШОС и БРИКС. Он рассказал, что планирует в ноябре принять личное участие в пятой встрече руководителей прокурорских служб БРИКС, а также пригласил Ин Юна на шестую встречу этого формата, которая состоится в России в 2024 году.

Подписанные документы

В рамках встречи Краснов и Ин Юн подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие сторон на уровне отдельных региональных прокуратур, и документ о сотрудничестве в сфере образования. Также было подписано соглашение, которое предусматривает порядок взаимодействия Главной военной прокуратуры России и Военной прокуратуры народно-освободительной армии КНР. Свои подписи под документом поставили руководитель Главной военной прокуратуры РФ Валерий Петров, а со стороны Минобороны КНР - военный прокурор Народной освободительной армии Китая Чжан Цзинь.

"В ходе прошедшей в октябре встречи президента России Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было отмечено, что министерства и ведомства двух стран прилагают все усилия для реализации ранее достигнутых договоренностей. Наша с вами совместная работа - яркое тому подтверждение", - сказал Краснов.