В Якутии ущерб от лесных пожаров в 2023 году оценили в 850 млн рублей

Наиболее пострадавшими от огня районами стали Олекминский, Алданский, Среднеколымский и Нерюнгринский

ЯКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Лесные пожары в этом году в Якутии зарегистрировали на площади свыше 1,4 млн га, общая стоимость нанесенного ущерба составила свыше 849 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента лесного надзора и охраны лесов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Роман Мухин.

"На землях лесного фонда с начала пожароопасного сезона на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 823 лесных пожара на общей площади 1 419 195,2 га. Общая стоимость ущерба составляет свыше 849,4 млн рублей", - сообщил Мухин.

Наиболее пострадавшими от огня районами стали Олекминский, где зарегистрировано 72 лесных пожара, ущерб превысил 230,3 млн рублей, а также Оймяконский (80 лесных пожаров с ущербом в более чем 171 млн рублей), Алданский (142 лесных пожара с ущербом в более чем 148,2 млн рублей), Среднеколымский (76 лесных пожаров с ущербом в более чем 130,2 млн рублей) и Нерюнгринский (94 лесных пожара с ущербом в более чем 100,7 млн рублей).

Как отметил Мухин, в регионе удалось увеличить процент оперативности тушения и не допустить увеличения площадей, пройденных огнем. "Это позволило благоприятно завершить пожароопасный сезон 2023 года", - сказал он.

Правительство РФ направит 2,5 млрд рублей 11 регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, произошедших в 2023 году. В их число вошла и Якутия, регион, как планируется, получит свыше 295,9 млн рублей.

О пожарах в Якутии

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Летом 2021 года в Якутии стояла аномально жаркая и сухая погода, на территории региона были зарегистрированы 1 696 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га. В прошлом году число лесных пожаров уменьшилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - в 14 раз.

В этом году 25 августа был отменен режим ЧС в лесах межрегионального характера в Якутии и Хабаровском крае. В Якутии 6 сентября сняли режим ЧС в лесах регионального характера, действовавший с 3 июля, 15 сентября официально завершился пожароопасный сезон.