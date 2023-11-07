На Камчатке заявили о поддержке законопроекта о передаче рыбы в собачьи питомники

Речь идет о конфискованной продукции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Депутаты краевого Заксобрания Камчатки поддержали федеральный законопроект, предполагающий передачу конфискованной рыбной продукции в питомники для ездовых собак и собачьи приюты, сообщает пресс-служба краевого парламента.

"Сегодня мы рассмотрели инициированный нами законопроект уже в новом статусе - теперь он направлен из Государственной думы и проходит согласование во всех 89 регионах России. Безусловно, мы заинтересованы в его принятии, и с нашей стороны поддержка была единогласной", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по природопользованию краевого парламента Оксаны Герасимовой.

Уточняется, что законопроектом предлагается с 2024 года безвозмездно передавать конфискованную рыбопродукцию, которую можно использовать в качестве корма для животных, в питомники ездовых собак и приюты для животных без хозяев в Камчатском крае. Речь идет о рыбе лососевых пород, изъятой или конфискованной на территории Камчатки, в акваториях внутренних морских вод и территориальном море РФ, примыкающем к административным границам Камчатского края, состояние которой не позволяет возвратить ее в среду обитания. Также это касается изготовленной из нее продукции (кроме икры, соленой и копченой рыбы). Принятие инициативы, по мнению авторов законопроекта, позволит решить вопросы с оборудованием мест для хранения и содержания изъятой из незаконного оборота рыбопродукции и снизить расходы федерального бюджета на обеспечение сохранности данной продукции.

В настоящее время в восьми муниципальных районах и трех городских округах Камчатского края действуют 11 муниципальных и шесть частных приютов для собак без владельцев. Также в регионе насчитывается 28 питомников ездовых собак.