ВШЭ, "Яндекс" и "Сириус" запустили бесплатный курс по ИИ для старшеклассников

Записаться на осенний поток можно до 15 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" в сотрудничестве с Высшей школой экономики и онлайн-школой дополнительного образования "Сириус. Курсы" центра "Сириус" запустили для школьников бесплатный курс по искусственному интеллекту. О его старте ТАСС рассказали в "Яндексе".

Программа получила название "Глубокое обучение". Предполагается, что учащиеся старших классов будут знакомиться с работой и обучением нейросетей, также им расскажут про востребованные профессии в IT.

Особенностью курса стало то, что все слушатели смогут провести "небольшие эксперименты" с нейросетями, рассказал глава департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Евгений Соколов. Записаться на осенний поток можно до 15 ноября.