7 ноября, 05:19

В Иркутске за первую неделю ноября выпало 65% месячной нормы снега

Ночью коммунальные службы намерены начать вывозить собранный снег

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Почти треть месячной нормы снега выпала в Иркутске за сутки, а за первую неделю ноября - 65%. В городе продолжают устранять последствия снегопада, сообщила пресс-служба иркутской мэрии.

"В областном центре в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада. Как сообщили в Иркутском гидрометцентре, за ночь и день понедельника выпало 30% месячной нормы осадков, а всего за первую неделю ноября этот показатель составил 65%", - говорится в сообщении.

Ночью коммунальные службы начнут вывозить собранный снег.

7 ноября в Иркутске солнечно и без осадков. Интенсивного снега в ближайшие дни не прогнозируется. 

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РоссияИркутская область
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