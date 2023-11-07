Собянин заявил, что строительство нового кампуса МГТУ планируют закончить в 2024 году

Возведение объекта завершено на 50%

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Строительство нового учебного корпуса МГТУ им. Н. Э. Баумана для более чем 31 тыс. студентов завершено на 50%. Работы планируется закончить в 2024 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"В следующем году планируем завершить создание современного кампуса Московского государственного технического университета им. Баумана", - написал мэр.

В опубликованном в личном блоге Собянина видеоролике отмечается, что до конца 2023 года планируется завершить работы на двух объектах, строительство ведется в ускоренном режиме. В сентябре этого года были открыты дворец технологий и технологический корпус, около 31 тыс. кв. м нового комплекса уже ввели. "Полностью достроим объекты в 2024 году", - уточняется в видео.