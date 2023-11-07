В Приморье проверят наличие генераторов у всех котельных после удара циклона

По данным главы региона Олега Кожемяко, не все котельные в населенных пунктах могут быть подключены к резервным генераторам

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований провести инвентаризацию котельных и проверить возможность их экстренного подключения к резервному питанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"Как обозначил губернатор, непогода показала, что не все котельные в населенных пунктах могут быть подключены к резервным генераторам. Он поручил профильному министерству и муниципалитетам еще раз провести ревизию объектов теплоснабжения", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора "Примтеплоэнерго" Владимира Малюшицкого, большинство котельных предприятия обеспечены дизель-генераторами, есть и передвижное оборудование.

В минувшие сутки в Приморском крае прошли сильные осадки в виде дождя и снега, которые в северных районах приняли форму ледяного дождя. Это явление вызвало масштабные аварии на электросетях, которые повреждались падающими под весом налипшего льда деревьями. Из-за отключения света в особо пострадавших районах наблюдались перебои с отоплением.