В Мадриде задержали трех человек в ходе беспорядков во время акции протеста

Митингующие выступали против амнистии сторонников независимости Каталонии, сообщило агентство Europa Press

МАДРИД, 7 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере трех человек задержали в ходе беспорядков во время акции протеста в Мадриде против возможной амнистии сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, митинг, к которому присоединились около 3,8 тыс. человек, прошел поздно вечером 6 ноября у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), лидером которой является исполняющий обязанности премьера Педро Санчес. В рамках переговоров по формированию нового правительства он заявлял о поддержке инициативы по амнистии сепаратистов.

В ходе митинга его участники попытались опрокинуть ограждение, установленное полицией, чтобы не подпустить протестующих к дверям штаб-квартиры ИСРП. Отмечается, что сотрудникам полиции пришлось применить силу против ряда участников манифестации, задействовали слезоточивый газ и специальные резиновые снаряды.

Ранее в Испании уже проходили многотысячные акции протеста против амнистии каталонских сепаратистов.

Поддержка Санчесом данной инициативы прозвучала на фоне переговоров по вопросу формирования правительства Испании. 24 октября объявили о соглашении между соцпартией и левым движением "Сумар" по формированию коалиционного правительства страны. По итогам прошедших в июле всеобщих выборов в Испании ИСРП получила 121 кресло в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). "Сумар" достался 31 мандат.

Таким образом, двум политическим силам в сумме не хватает голосов, чтобы беспрепятственно переизбрать Санчеса на пост главы кабмина. В связи с этим для ИСРП важно получить поддержку других прошедших в парламент партий, в том числе каталонских политических сил, поддерживающих независимость региона.