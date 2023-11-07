Участники российской кругосветки планируют достигнуть Таиланда к Новому году

По данным пресс-службы экспедиции, экипаж пройдет вдоль Австралии на север в направлении мыса Йорк, отправится в Индонезию

ТОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Российские путешественники, совершающие международную кругосветную экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", планируют дойти до Таиланда к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе экспедиции.

Путешественники отправились в путь с берегов Австралии 7 ноября на новом судне - 11-метровом морском паруснике "Вандерштадт", который члены экипажа готовили к отплытию последний месяц.

"Экипаж пройдет вдоль берегов Австралии на север в направлении мыса Йорк до острова Четверг. Оттуда - на Бали, Индонезия. К Новому году команда достигнет Таиланда, а затем пересекает Индийский океан", - сказано в сообщении.

По словам руководителя экспедиции Евгения Ковалевского, команда пока еще привыкает к новому судну. "Идем между рифов. Рулить нелегко. Лодку кренит. Привыкаем", - приводятся в сообщении его слова.

О кругосветке

Ковалевский (Томск) и капитан экспедиции Станислав Березкин (Новосибирск) начали свою экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", проходящую под эгидой Томского отделения Русского географического общества, 1 июля 2021 из Кронштадта. Она проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн (1770-1846), Федор Литке (1797-1882) и Фаддей Беллинсгаузен (1778-1852). Общая протяженность маршрута - около 35 тыс. морских миль. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

28 февраля путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран. Для продолжения экспедиции они использовали похожее судно - парусный надувной катамаран, который был сконструирован тем же человеком, что и тримаран. Однако в начале сентябре этого года недалеко от Австралии на катамаран напали акулы. Экипаж спасли, но участники кругосветки остались без судна и оборудования. В Австралии один из меценатов предоставил мореплавателям твердокорпусный парусник, на котором они и продолжают путешествие.