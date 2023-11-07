Генпрокуратуры РФ и Монголии в 2024 году подпишут соглашение о приграничном сотрудничестве

Российская сторона уже подготовила проект документа

СИАНЬ /КНР/, 7 ноября. /ТАСС/. Генеральные прокуратуры России и Монголии договорились в 2024 году подписать соглашение о приграничном сотрудничестве двух ведомств. Проект такого документа российская сторона уже подготовила, передает корреспондент ТАСС.

"В качестве следующего шага укрепления рабочих связей считаю важным развивать взаимодействие приграничных прокуратур. Такая возможность была заложена в нашем рамочном межведомственном соглашении 2012 года. Сейчас у вас на рассмотрении находится проект межведомственной договоренности, закрепляющей параметры приграничного сотрудничества. Все параметры мы выработали с учетом успешной практики такого взаимодействия с прокуратурами Казахстана и Китая. Считаю, что подписать этот документ мы могли бы в следующем году или в Москве, или в Улан-Баторе. Я со своей стороны приглашаю вас посетить Россию с рабочим визитом в любое удобное время", - сказал генпрокурор РФ Игорь Краснов в Сиане на встрече с генеральным прокурором Монголии Банзрачем Жаргалсайханом.

Жаргалсайхан заметил, что сотрудничество прокуратур РФ и Монголии "давно переросло в добрую традицию". "Более 48 прокуроров прошли курсы повышения квалификации в Российской Федерации, и навыки, которые они получили, успешно реализуют в своей работе. Считаю, что будет целесообразным и очень эффективным развитие сотрудничества приграничных прокуратур", - сказал он.

Краснов также предложил подписать в 2024 году трехстороннее соглашение между прокуратурами России, Монголии и Китая о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности. Соответствующий проект российское ведомство уже направило монгольской стороне. "Также считаю необходимым своевременно и скоординированно реагировать на иные трансграничные угрозы, такие как киберпреступность, финансирование терроризма, контрабанда наркотиков и оружия, похищения людей. Полагаю, что вопросы противодействия подобным вызовам целесообразно учесть при разработке новой программы сотрудничества", - добавил генпрокурор.

В среду в Сиане состоится 21-е заседание генеральных прокуроров стран ШОС. Краснов 7 ноября проводит двусторонние встречи.