Пострадавших при обстреле Донецка корреспондентов "Известий" отправят на лечение в Москву

Мать Евгения Быковского Анжелика Шкрибитько сообщила, что состояние ее сына удовлетворительное

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Корреспонденты "Известий" Евгений Быковский и Алексей Полторанин, раненные из-за обстрела со стороны ВСУ в Донецке вечером 31 октября, отправятся на лечение в Москву. Об этом ТАСС сообщила мать Быковского Анжелика Шкрибитько.

"Сегодня Женю и Алексея Полторанина отправят в Москву, где ребята будут проходить дальнейшее лечение", - рассказала она.

Она уточнила, что состояние ее сына удовлетворительное.

Вечером 31 октября и ночью 1 ноября украинские войска нанесли массированные удары по Буденновскому району Донецка. По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций ВСУ было выпущено минимум 12 ракет из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью. Огонь велся в несколько этапов. В результате обстрела два человека погибли, в том числе сотрудник МЧС, 15 получили ранения, включая журналистов "Известий" и телеканала "Звезда".