Ученики 77 белгородских школ, которые находятся на дистанте, получат проднаборы

Удаленное обучение в регионе ввели в образовательных учреждениях, которые находятся на расстоянии до 20 км от государственной границы

БЕЛГОРОД, 7 ноября. /ТАСС/. Около 12 тыс. школьников Белгородской области, которые находятся на дистанционном обучении из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, в течение двух недель получат продуктовые наборы. В таком режиме работают 77 школ, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня наши дети пошли в школу, началась вторая четверть. В ближайшие две недели в 77 школах, в которых идет дистанционное обучение, а это 12 тыс. человек наших детей, которым будут выданы продуктовые наборы взамен бесплатного питания", - написал он.

Как сообщалось ранее, обучение в дистанционном формате проходит в школах Белгородской области, расположенных на расстоянии до 20 км от государственной границы.