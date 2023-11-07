7 ноября, 07:39
Палестино-израильский конфликт

Посольство Украины в Израиле получило разрешение на эвакуацию своих граждан

По данным "Обозревателя", из Газы должны вывезти 101 украинца

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Украина получила разрешение эвакуировать своих граждан из сектора Газа. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук украинскому изданию "Обозреватель".

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По его информации, с территории анклава должны вывезти 101 украинца из всех 367 находящихся там.

Ранее официальный представитель украинского МИД Олег Николенко сообщал, что ведомство располагает данными о 358 согражданах, желающих покинуть анклав.

По информации посольства Израиля в Киеве на 18 октября, число украинцев, погибших в результате эскалации конфликта в Израиле и секторе Газа, выросло до 23. Спустя несколько дней МИД Украины сообщил, что в числе погибших - двое детей. 

Теги:
УкраинаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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