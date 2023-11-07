Мишустин поздравил режиссера Георгия Исаакяна с 55-летием

По словам премьер-министра, яркий талант художественного руководителя МГАДМТ им. Н.И. Сац воплощается в уникальные спектакли

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российского режиссера, художественного руководителя Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац Георгия Исаакяна с 55-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Выдающийся режиссер, непревзойденный мастер музыкального театра, вы внесли большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Ваш яркий талант, умение видеть музыку воплощаются в уникальные спектакли", - говорится в телеграмме.

Глава кабмина отметил, что творческие работы Исаакяна всегда становятся событием и восхищают зрителей разных поколений. "Особое место в жизни занимает легендарный детский музыкальный театр имени Наталии Сац. Под вашим руководством он не только сохраняет традиции, но и развивается, является одним из лучших в стране", - заключил премьер, пожелав режиссеру вдохновения, творческих успехов, новых проектов и премьер.

Георгий Исаакян - российский режиссер. Главный режиссер (1996-2010), художественный руководитель (2001-2010) Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. Художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац (2010 - н. в.). Поставил на его сцене такие оперные спектакли, как "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева, "Игра о душе и теле" Эмилио Кавальери, "Кармен" Жоржа Бизе, "Золотой петушок" Николая Римского-Корсакова (совместно с Андрисом Лиепой), и другие. Лауреат Государственной премии РФ (2000).--0--чрп/лгм