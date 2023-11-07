Почти 450 машин перевезли через КПП "Рафах" в Газу около 9 тыс. т гуманитарных грузов

В основном, поставляют продовольственные товары и медицинские средства, сообщили в Красном Полумесяце

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Около 450 грузовиков до настоящего времени въехали в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. Такие данные привело Египетское общество Красного Полумесяца, которое совместно с ООН отвечает за доставку помощи с египетской территории жителям палестинского анклава.

"На настоящий момент в Газу через КПП "Рафах" проехали 448 машин, которые доставили населению сектора 9 тыс. т гуманитарной помощи", - говорится в заявлении общества, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Почти половину помощи, направляемой с 21 октября в Газу, составляют продовольственные товары, около четверти - медицинские предметы и лекарства, указали в египетском Красном Полумесяце.

В обществе отметили, что с начала действия 12 октября воздушного моста по доставке помощи палестинцам Газы в международный аэропорт египетского города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова, приземлился 81 самолет с гуманитарной помощью. Грузы были доставлены бортами 19 различных государств.

5 ноября два самолета Ил-76 доставили из России в Египет 60 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа. В состав груза вошли продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены. Это уже третья партия гуманитарной помощи, направленная Россией в сектор Газа после обострения обстановки в регионе. Ранее борта МЧС РФ доставили 55 т грузов, в состав которых вошли продовольствие, лекарства и перевязочный материал.

Некоторое время назад генеральный директор Египетского общества Красного Полумесяца Рами ан-Назер сообщил, что запасы гуманитарной помощи, которую направляют различные страны и организации в Египет для ее последующей доставки жителям сектора Газа, практически закончились. Он обратился ко всем государствам с призывом продолжить доставку в Египет по воздуху грузов для населения палестинского анклава.

"Необходимость [в гуманитарной помощи] очень велика", - отметил он.