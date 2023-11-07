В школах создадут специальные комиссии для защиты учителей

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что туда при необходимости могут обратиться родители

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Специальные комиссии, которые будут заниматься вопросами, связанными с защитой авторитета учителя, создадут в российских школах, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС в студии агентства в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

27 октября в Госдуму внесен законопроект, который, в частности, предусматривает, что педагогические работники имеют "право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности".

"Будут созданы комиссии специальные в школах, куда при необходимости могут обратиться и родители напрямую. <…> Это тоже очень важно, чтобы было объективное рассмотрение в том числе этих вопросов, которые возникают", - сказал он, отвечая на вопрос, как Минпросвещения планирует контролировать соблюдение прав учителей.