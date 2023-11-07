В России заболеваемость ковидом выросла на 31,7% за неделю

Количество госпитализаций увеличилось на 33,4%

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 31,7%, а число госпитализаций увеличилось на 33,4%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 64 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 73 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 22 993 человека, что на 10,8% больше в сравнении с предыдущей неделей, 63 пациента с ковидом умерли за этот период.