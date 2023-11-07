Свыше 30 тыс. детей подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи

Председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движения первых" Григорий Гуров сообщил, что заявки поступают как из дружественных, так и из недружественных стран

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Более 30 тыс. заявок от детей в возрасте от 14 до 18 лет поступило на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в Сириусе. Об этом сообщил председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движения первых" Григорий Гуров.

"Мы готовимся ко Всемирному фестивалю молодежи. В первый раз в истории проведения фестиваля в нем будут участвовать дети. У нас будет тысяча детей - 500 иностранцев и 500 граждан России. Сейчас у нас уже больше 30 тыс. заявок, невероятный интерес", - сказал он, выступая на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

По словам Гурова, заявки поступают как из дружественных, так и из недружественных стран. "Мы думали, что нас будут бояться, будут бояться приехать. Ничего подобного. Разницы между молодежью нет никакой", - отметил Гуров.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что на Всемирный фестиваль молодежи в целом поступило свыше 160 тыс. заявок из более чем 180 стран.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году. Участие в нем примут 20 тыс. человек (в том числе тысяча детей в возрасте от 14 до 18 лет). Они будут отобраны после прохождения конкурсных заданий. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.