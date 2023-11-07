NashStore после запроса сенатора удалил VPN-сервисы

По словам зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина, NashStore должен стать примером для всех магазинов приложений, которые работают на территории России

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский магазин приложений для Android NashStore удалил из числа доступных для скачивания VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки и тем самым нарушающие требования законодательства РФ. Как сказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, они были удалены после того, как он направил запросы в Роскомнадзор и ООО "Цифровые платформы", являющееся владельцем и оператором NashStore.

"После моего запроса в адрес Роскомнадзора и ООО "Цифровые платформы" NashStore исключил из числа доступных для скачивания приложений все VPN-сервисы, которые представляли доступ к запрещенной информации. Удалив VPN-приложения, позволяющие обходить блокировки, магазин приложений показал ответственный подход к исполнению требований законодательства РФ", - отметил сенатор.

По мнению Шейкина, NashStore должен стать примером для всех магазинов приложений, которые работают на территории России. "Как и говорил раньше, необходимо продолжать вести последовательную работу по ограничению доступа к запрещенному контенту", - сказал он.

Зампред Совета по цифровизации 27 октября сообщил ТАСС, что направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить VPN-сервисы, размещаемые в NashStore, на соблюдение требований законодательства РФ. Одновременно парламентарий направил письмо генеральному директору ООО "Цифровые платформы" Арсению Щельцину с просьбой предоставить информацию о том, каким образом осуществляется контроль соблюдения размещенными на платформе VPN-сервисами требований законодательства РФ, а также проводились ли проверки сервисов перед их размещением в NashStore, все ли они соблюдают указанные требования законов.

Шейкин уточнил, что пока не получил ответы на свои обращения.