В Подмосковье реализовали около 9 тыс. сертификатов регионального маткапитала

В частности, более 2 тыс. человек направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Около 9 тыс. сертификатов регионального материнского капитала на общую сумму более 642,6 млн рублей реализовали в Московской области с начала 2023 года. Об этом сообщила журналистам министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

"С начала года в Подмосковье средствами регионального маткапитала распорядились порядка 9 тыс. семей. Общая сумма составила более 642,6 млн рублей. Чаще всего материнский капитал реализуют на ежегодные выплаты - до 50 тыс. рублей. Такую выплату уже получили свыше 4,5 тыс. жителей", - сказала она.

Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, сертификат на региональный материнский капитал предоставляется в связи с рождением либо усыновлением второго и последующих детей в период с 2011 по 2016 годы. Помимо ежегодной выплаты можно тремя способами реализовать сертификат. В этом году более 2 тыс. человек направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, около 2,2 тыс. семей - на образование детям, а 53 человека воспользовались компенсацией затрат на газификацию жилья.

"В бюджете региона на 2024 год предусмотрено почти 802 млн рублей на реализацию регионального материнского капитала семьями", - добавила министр.