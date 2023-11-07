Около 22 тыс. человек посетили праздник "Симфония народов" в парках Подмосковья

Мероприятие состоялось 4 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Около 22 тыс. гостей собрали мероприятия праздника "Симфония народов", который проходил 4 ноября в парках Московской области по случаю Дня народного единства. Об этом сообщила пресс-служба Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

"Более 70 парков культуры и отдыха Московской области 4 ноября, в День народного единства, провели областное мероприятие "Симфония народов", которое посетили почти 22 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что гости увидели концертные программы, где артисты представили свои вокальные и танцевальные номера с национальной спецификой, дети посмотрели постановки "Театра народной сказки". Все желающие смогли посетить площадки-выставки этнических костюмов и предметов быта, а также гастрономические площадки, кулинарные мастер-классы, попробовали угощения традиционной кухни разных народов.

"На тематической площадке "Разнообразия эпох" можно было попробовать себя в старинной роли - кузнец, мастерица, летописец. Состоялись мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, работали развлекательные площадки "Народные игры", выставка "Озарение". Также прошли флешмобы "Мы - едины" и конкурсы тематических видеороликов "Дом", - отметили в пресс-службе.