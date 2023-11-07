Голикова считает, что выставка "Россия" сконцентрировала все достижения страны

Вице-премьер отметила, что мероприятие "может помочь некоторым россиянам принять решение о переезде в другой регион"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Выставка-форум "Россия" помогает посетителям в концентрированном виде познакомиться с достижениями страны за долгие годы, рассказала ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Выставка Россия важна для нас для всех, потому что, с одной стороны, это достижения всех лет, а с другой стороны - это познание своей страны через те свершения и те результаты, которые мы здесь наблюдаем, которые будем видеть на протяжении всего периода времени вплоть до 12 апреля. Не только для меня, но и для многих моих коллег, для тех, кто приходит на выставку, очень важно в концентрированном виде посмотреть, что произошло в нашей стране <...>. Когда это собрано в одном месте, когда это в коротком интерактивном режиме демонстрируется, как это было, как это стало и что это для людей, это, мне кажется, очень важно", - сказала она в беседе в студии ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

По мнению вице-премьера, выставка в том числе может помочь некоторым россиянам принять решение о переезде в другой регион страны.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.