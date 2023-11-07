Даванков предложил МЧС ввести СМС-уведомление о магнитных бурях

Отсутствие системы оповещения не позволяет большинству метеозависимых "подготовиться к возможным негативным реакциям организма", говорится в обращении вице-спикера Госдумы

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение главе МЧС России Александру Куренкову, в котором предлагает ввести СМС-уведомление граждан о магнитных бурях. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Александр Вячеславович, рассмотреть целесообразность предоставления гражданам на добровольной основе права получать смс-уведомления о наступлении магнитных бурь и в случае поддержки такой инициативы поручить профильным департаментам МЧС ее реализовать", - указано в обращении.

Даванков отметил, что во время магнитных бурь специалисты Минздрава и РАН рекомендуют скорректировать дозы препаратов, которые люди принимают постоянно в связи с заболеваниями, а также скорректировать рацион питания и физическую активность.

"Однако в настоящее время в России отсутствует система оповещения о повышенном риске для здоровья из-за приближающихся магнитных бурь, что не позволяет большинству метеозависимых граждан подготовиться к возможным негативным реакциям организма. При этом в России с 2020 года успешно функционирует система смс-оповещения МЧС об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Оперативное предупреждение от МЧС посредством отправления смс-уведомлений о чрезвычайных ситуациях и своевременное информирование граждан позволяет предотвратить ущерб жизни и здоровью людей", - добавил вице-спикер.