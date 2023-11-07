Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в День воинской славы

В возложении цветов также приняли участие ученики кадетского лицея имени Жукова

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, посвященной 82-й годовщине парада на Красной площади, и почтил память павших солдат минутой молчания.

В возложении цветов также приняли участие ученики кадетского лицея имени Жукова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, а также руководитель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков.

День воинской славы России отмечается 7 ноября. В этот день в 1941 году на Красной площади в Москве прошел военный парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.