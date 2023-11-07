Благоустройство у станции метро "Физтех" в Москве выполнили на 60%

Цель проекта - организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) выполнили 60% от общего объема запланированных работ по благоустройству возле новой станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы. Полностью благоустройство будет завершено в 2024 году, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Обустраиваем для местных жителей и приезжающих гостей пешеходную зону, оборудовали скейт-парк для молодого поколения, провели озеленение", - сказал Бирюков.

Как уточнили в пресс-службе КГХ, в границы работ вошли прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе участок улицы Заболотье, улица Летчика Спирина от дома 12, корп. 1 до Челобитьевского шоссе, бульвар Академика Ландау, дублеры Дмитровского шоссе, участок Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау. Заммэра добавил, что воздушные провода убрали под землю в кабельную канализацию общей протяженностью более 18,7 км, дополнительно проложили системы водостока.

"В рамках проекта расширяем существующие тротуары, обустроили новые около выходов из метро и на улице Академика Ландау. Вместо заброшенной железной дороги появились пешеходные аллеи, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет составит почти 51,3 тыс. кв. м. Ведется монтаж опор освещения - в общей сложности установим у метро "Физтех" более 50 энергоэффективных фонарей и почти 180 уличных торшеров, нерегулируемые наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения", - отметил он.

Кроме того, для пассажиров общественного транспорта смонтировали пять современных остановочных павильонов, восемь существующих в связи с изменением маршрутов автобусов перенесут. Обновили более 62,9 тыс. кв. м асфальта на проезжей части, увеличили число парковочных мест, дополнительно будет организована перехватывающая плоскостная парковка около метро.

Глава КГХ подчеркнул, что на пустующей территории, прилегающей к дублеру Дмитровского шоссе, создано общественное пространство, где вскоре появятся зоны отдыха и спорта. Для любителей активного образа жизни организуют две спортивные площадки с теннисными столами и современным оборудованием. В результате благоустройства на улице Летчика Спирина у дома №2, корп. 1 появился модульный скейт-парк с зоной отдыха вокруг, там сейчас обустраивают оригинальные навесы и дизайнерские скамейки в форме капли. На территорий возле станции метро разбили более 116 тыс. кв. м газона, весной запланирована высадка около 520 деревьев и кустарников.