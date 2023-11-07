Голикова и Кравцов открыли тысячную школу, построенную по нацпроекту "Образование"

Школу открыли в селе Поселье Иволгинского района Республики Бурятия

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов в формате ВКС с площадки Координационного центра правительства Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в церемонии открытия тысячной школы, построенной в рамках нацпроекта "Образование".

Школу открыли в селе Поселье Иволгинского района Республики Бурятия. Учебное заведение рассчитано на 250 мест и оснащено всем необходимым оборудованием.

"Сегодня это не просто открытие школы в Поселье, это еще и тысячная школа в рамках нацпроекта "Образование". <...> До конца 2024 года нам с вами предстоит открыть всего 1 300 новых школ. На сегодняшний день уже 615 тыс. новых мест создано, это очень хорошие результаты", - сказала Голикова.

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Она подчеркнула, что благодаря нацпроекту "Образование" школы становятся современными, дети получают новые знания и навыки.

"И дальше, после 2024 года, по поручению главы государства мы продолжим работу по капитальному ремонту школ, это будет продолжение проекта ["Образование"], который мы реализуем с 2019 года", - отметила Голикова.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.