По словам управляющего директора магазина Михаэля Петерсхайма, не работает безналичная оплата

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Берлинский торговый дом класса люкс Kaufhaus des Westens (KaDeWe) подвергся хакерской атаке, в результате чего в настоящее время не работает безналичная оплата. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на письмо управляющего директора магазина Михаэля Петерсхайма.

По его словам, вечером 3 ноября система безопасности универмага подверглась хакерской атаке. "К счастью, наши системы безопасности и оповещения смогли отразить атаку на очень ранней стадии, предприняв немедленные действия, и значительно ограничить ее последствия", - отмечается в письме Петерсхайма к клиентам. При этом утверждается, что атака была совершена хакерами из России.

Последствия атаки, как указывает издание, ощущаются до сих пор. Так, с минувших выходных в KaDeWe не работает безналичная оплата. При этом руководство универмага не сообщает, были ли похищены какие-либо данные в ходе атаки. KaDeWe уведомил о произошедшем соответствующий орган по защите персональных данных.