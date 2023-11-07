Голикова сообщила, что Год педагога и наставника повысил престиж профессии

В профессию педагога стало приходить больше молодых людей, заявила вице-премьер РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Одним из главных результатов проведения в России в 2023 году Года педагога и наставника стал повышенный интерес молодых людей к этой профессии, сообщила ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Я хочу начать с одного из ключевых результатов. То, что в профессию педагога стало приходить больше молодых людей и то, что в этом вступительном новом учебном году, вступительном для новых студентов, количество заявлений, которые были поданы на одно место, составило 12. А по разным направлениям педагогики - от 10 до 18. И мне кажется, что это один из главных результатов, которого мы добивались, и который дальше будем продвигать, потому что нам очень важно, чтобы в профессию приходили новые молодые люди, чтобы для них профессия эта стала жизнью", - сказала она в беседе в студии ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

Вице-премьер отметила, что мероприятия, связанные с Годом педагога и наставника, будут продолжаться и дальше. "Потому что появляются новые школы, новое содержание образования, появляются новые учебники, появляется все новое и новое, которое требует от нас развитие системы", - добавила она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.